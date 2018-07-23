TSK duyurdu: Hakkari, Erzincan ve Kuzey Irak'ta çok sayıda terörist imha edildi
Hakkari ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terörist imha edildi.23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:39
Hakkari ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz'da icra edilen hava harekatları sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
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