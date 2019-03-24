TSK İdlib'deki devriyeleri artırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çatışmazlık bölgesi ilan edilen İdlib’in kuzeyi ile Halep’in güneybatısına denk gelen doğu güzergahlarında devriye turlarını artırdı. Devriyelerin artmasıyla, söz konusu bölgelerde bir haftadan beri çatışma yaşanmadığı öğrenildi. TSK'ya bağlı konvoylar, önceki gün kuzey kesimlerinde birbiri ardına devriye yaptıktan sonra dün de doğu hattında devriye yapıp, Halep’in güneybatı kırsalına kadar indi. TSK’nın devriyesi boyunca olumsuz herhangi bir gelişme yaşanmazken, konvoy silahlı-silahsız insansız hava araçları (İHA) tarafından havadan gözetlendi. Kuzeyde, İdlib ile Afrin arasındaki geçişlerin de yeniden açıldığı bildirildi.

"Rusya'ya ait İHA düştü" iddiası

Hürriyet'in haberine göre yerel kaynaklar, İdlib’in güneyinde ise Rus savaş uçaklarının havadan, rejim birliklerinin de karadan saldırılarının sürdüğü bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar, Ceyş El İzze grubunun güney uçtaki Latamina’nın kırsalında keşif uçuşu yapan Rusya’ya ait bir İHA’yı düşürdüğünü iddia etti. Rusya’ya ait SU-34 tipi savaş uçağı ile rejim güçleri toplarla Han Şeyhun’u yoğun şekilde bombaladı. Rejim güçlerinin, İdlib’in güneybatısındaki Gab düzlükleri ile güneyde Kafr Zita ve Kül Şeriat köylerine füze ve top atışları yaptığı da kaydedildi. Yine güneyde Aziziyah’da rejim ile muhalif unsurlar arasında yoğun çatışmalar yaşandığı da bölgeden gelen bilgiler arasında yer aldı. Muhalif gözlemciler İdlib merkezinin Fua ve Keferya semtleri ile Han Şeyhun ilçesinin çevresine önceki gün yapılan hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğünü, 28 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Akar: İzin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattında incelemeleri sırasında İdlib’deki gelişmelere değinerek “Daha önce üzerinde mutabakat sağlanan konuların bir an önce gerçekleştirilmesi, hayata geçirilmesi konusunda Rusya ile temaslarımız devam etmektedir” dedi.

Akar, şunları söyledi: “Ülkemizin güneyinde, 911 kilometre sınırımız olan bir ülkede bir terörist koridorunun olmasını kabul etmemiz mümkün değil. İzin vermeyeceğiz. Müttefiklerimiz, muhataplarımızdan özellikle Münbiç’te de verdikleri sözü yerine getirmelerini bekliyoruz. Çalışmalarımız, değerlendirmemiz bu bölgede (Fırat’ın doğusu) 30-40 kilometrelik bir güvenli bölgenin oluşturulması, yönetiminin de TSK tarafından yapılmasıdır.”

Bakan Akar ve komutanlar inceleme ve denetlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.