TSK Cinderes’te acil yardım hastanesi kurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden kurtarılan Cinderes’te acil yardım hastanesi kurdu.22 Nisan 2018 Pazar 09:43
Zeytin Dalı Harekatı’yla bölge halkını YPG/PKK zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede hayatın normalleşmesi için her adımı atıyor.
Halkın ihtiyaçlarını karşılayan TSK, şimdi de Cinderes bölgesinde acil yardım hastanesi kurdu. Hastanede 10’u askeri uzman doktor 40 sağlık personeli görev yapıyor.
Kaynak: TRT Haber
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