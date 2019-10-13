0553 313 94 23

Harekatla ilgili dikkat çeken yorum: TSK bunu yapabilecek tek ordu

Barış Pınarı Harekatı, beşinci gününde. Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, 'Dünyada askeri harekatları bu kadar hızlı ve başarılı yapabilecek tek ordu; Türk Silahlı Kuvvetleri' ifadelerini kullandı.

13 Ekim 2019 Pazar 11:51
Harekatla ilgili dikkat çeken yorum: TSK bunu yapabilecek tek ordu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye’nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarılarının ardından, şimdi de Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da 14 köy terörden arındırıldı. Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı MSB, harekatta öldürülen terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.
 
Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ,  Barış Pınarı Harekatı’nın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda yarım kalan hesabı tamamlamak için gerçekleştirildiğini vurguladı. Başbuğ, “Operasyon şu anda olduğundan hızlı ve başarılı şekilde devam ediyor. Şu anda kadar 450’den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sıfır hatayla gerçekleşiyor, ne ülke içerisinde ne de ülke dışarısında bir tane yanlış hedef vurulmadı.” ifadelerini kullandı.
  
Dünyada askeri harekatları bu kadar hızlı ve başarılı yapabilecek tek ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, “Başka bir ülkede ve coğrafyada böyle bir harekatın gerçekleşiyor olması, kısa bir sürede 14 köyün terörden arındırılması, alan hakimiyetinin sağlanması ve coğrafyaya yıllardır sızmış terör yapılarını büyük bir başarıyla temizlenmesi, kolay anlatılacak bir iş değil. Bu anlamıyla harekatın oldukça başarılı, hızlı ve çok sağlıklı sürdüğünü söyleyebilirim.” dedi.
  
Batı medyasının Barış Pınarı Harekatı üzerinde kirli algı yürüttüğüne dikkat çeken Başbuğ, “Harekat başladıktan sonra bazı batı medyası ‘Kürtler ABD’nin kendilerini sırtından hançerlediğini düşünüyorlar’ manşetini taşıdılar. Bizim hedefe koyduğumuz yapı Kürtler değil. Bizim hedefe koyduğumuz yapı terör örgütü PKK/YPG/SDG, 10 aylık Suriyeli bebeği katledenler. Batı medyası ısrarla Kürt algısı üzerinde duruyor. Fransa ve İngiltere operasyonu bu başlıkla işliyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

KAYNAK: AKŞAM

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:51
  1. operasyon
  2. TSK
  3. harekat
  4. barış pınarı harekatı
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
    1. Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
    2. Şenol Güneş'in Fransa planı!
    3. Hz. Ömer’den mektupla ders
    4. Mustafa Akıncı ne dedi? KKTC..
    5. Yerli 'bomba atarlar' kışlada
    6. TEM’de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi..
    7. Onyekuru için iki yıldız gidiyor
    8. Suriye operasyonu ve dengeler
    9. 'TSK bunu yapabilecek tek ordu'
    10. Darbeci Sisi’nin medyasında skandal!..
    11. Japonya tayfunla mücadele ediyor! On..
    12. AB'nin göçmen endişesi sürüyor!
    13. ABD, Suud’u ele geçiriyor!
    14. Çin'de restoranda gaz patlaması!
    15. TSK vurdukça terör yandaşlarının..
    16. Dua ordusu devrede
    17. Barış Pınarı’yla kumpas yerle bir..
    18. Ajda Pekkan Mehmetçik için dua istedi!
    19. Hisar-A’da seri üretime geçiliyor
    20. Tepkiler çığ gibi! “İşte bütün mesele..
    21. Eski başsavcı inkar ettiği ByLock'a 71..
    22. Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı..
    23. Afganistan'da çok sayıda DEAŞ üyesi..
    24. Adana merkezli 5 ilde silahlı suç..
    25. Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira..
    26. Bolu’da sosyal medyadan terör..
    27. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    28. YPG’li teröristler gizli görüşmede..
    29. Ağaç işleme makineleri sektörünün..
    30. İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin..
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!