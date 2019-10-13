Harekatla ilgili dikkat çeken yorum: TSK bunu yapabilecek tek ordu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye’nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarılarının ardından, şimdi de Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da 14 köy terörden arındırıldı. Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı MSB, harekatta öldürülen terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.



Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, Barış Pınarı Harekatı’nın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda yarım kalan hesabı tamamlamak için gerçekleştirildiğini vurguladı. Başbuğ, “Operasyon şu anda olduğundan hızlı ve başarılı şekilde devam ediyor. Şu anda kadar 450’den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sıfır hatayla gerçekleşiyor, ne ülke içerisinde ne de ülke dışarısında bir tane yanlış hedef vurulmadı.” ifadelerini kullandı.



Dünyada askeri harekatları bu kadar hızlı ve başarılı yapabilecek tek ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, “Başka bir ülkede ve coğrafyada böyle bir harekatın gerçekleşiyor olması, kısa bir sürede 14 köyün terörden arındırılması, alan hakimiyetinin sağlanması ve coğrafyaya yıllardır sızmış terör yapılarını büyük bir başarıyla temizlenmesi, kolay anlatılacak bir iş değil. Bu anlamıyla harekatın oldukça başarılı, hızlı ve çok sağlıklı sürdüğünü söyleyebilirim.” dedi.



Batı medyasının Barış Pınarı Harekatı üzerinde kirli algı yürüttüğüne dikkat çeken Başbuğ, “Harekat başladıktan sonra bazı batı medyası ‘Kürtler ABD’nin kendilerini sırtından hançerlediğini düşünüyorlar’ manşetini taşıdılar. Bizim hedefe koyduğumuz yapı Kürtler değil. Bizim hedefe koyduğumuz yapı terör örgütü PKK/YPG/SDG, 10 aylık Suriyeli bebeği katledenler. Batı medyası ısrarla Kürt algısı üzerinde duruyor. Fransa ve İngiltere operasyonu bu başlıkla işliyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

KAYNAK: AKŞAM