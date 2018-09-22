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TSK bu sabah açıkladı: 4 terörist öldürüldü

TSK'NIN Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında, eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:02
TSK bu sabah açıkladı: 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 4 terörist, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında ise 6 terörist öldürüldü.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK’dan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında, 21 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığında olan; Ağrı/Doğubayazıt kırsalında 6, Irak kuzeyi Gara bölgesinde 4 olmak üzere toplam 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 09:02
  1. Ağrı
  2. ırak
  3. TSK
  4. PKK

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