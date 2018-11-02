TSK bombalamaya devam ediyor! 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist de etkisiz hale getirildi.