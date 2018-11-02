TSK bombalamaya devam ediyor! 6 terörist öldürüldü
TSK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Gara bölgelerine yaptığı hava harekatı sonucu 6 terörist öldürüldü.02 Kasım 2018 Cuma 11:48
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist de etkisiz hale getirildi.
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