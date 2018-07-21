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TSK bir grup askerin 'bedelli' videosuna el attı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bir grup uzun dönem asker tarafından çekilen ve bedelli askerlik yapacaklara yönelik ifadelerin yer aldığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlatıldı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:41

Uzun dönem askerlik yaptıkları kışlada cep telefonuyla çektikleri görüntüleri paylaştıkları belirtilen bir grup askerin, bedelli uygulamasından yararlanacaklara yönelik söylemlerini içeren video internet sitelerinde yer aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, görüntülerin yayınlanmasının ardından TSK tarafından söz konusu olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:41
  1. uzun dönem askerlik
  2. Bedelli Askerlik
  3. Video
  4. İnceleme

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