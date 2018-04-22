TSK sınırda yakalananların sayısını açıkladı
Genelkurmay Başkanlığı 21 Nisan'da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmekisteyen 1074 kişinin yakalandığını açıkladı.22 Nisan 2018 Pazar 14:55
Türk Silahlı Kuvvetleri, 21 Nisan'da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen 1074 kişinin yakalandığını duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1074 şahıs yakalanmıştır.”
YORUM YAZ