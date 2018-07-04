TSK açıkladı: Hava harekatında 11 terörist öldürüldü
TSK, Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, düzenlenen hava harekatında silahlı 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:17
TSK, Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları ile, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edilip, silahlı 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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