TSK açıkladı: Hava harekatında 11 terörist öldürüldü

TSK, Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları ile, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edilip, silahlı 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.