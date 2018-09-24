TSK açıkladı: Öldürülen terörist 1,5 milyon lira ödülle aranıyormuş

Genelkurmay Başkanlığı, 15 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin 1,5 milyon lira ödülle aranan Raife Elmas olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir." ifadesi yer aldı.