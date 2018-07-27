TSK açıkladı! Karadeniz'de bir denizaltı...
Karadeniz’de muhtemel terör ve yasadışı faaliyetlerin caydırılması ve deniz güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla icra edilen Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında; bir Denizaltı Doğu Karadeniz’de karakol icra etmektedir.27 Temmuz 2018 Cuma 19:24
İŞTE TSK'NIN YAPTIĞI O AÇIKLAMA;
26 Temmuz 2018 tarihinde;
1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:
Karadeniz’de muhtemel terör ve yasadışı faaliyetlerin caydırılması ve deniz güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla icra edilen Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında; bir denizaltı Doğu Karadeniz’de karakol görevine devam etmektedir.
2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri Tarafından Yakalanan, Hudutlarda Yasa Dışı Geçiş Yapmaya Çalışan Şahıslar ve Ele Geçirilen Malzemeler:
a. Suriye Sınırı: Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 862 şahıs yakalanmıştır.
b. Irak Sınırı: Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan iki şahıs yakalanmıştır.
c. İran Sınırı: İran’dan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 92 şahıs yakalanmıştır.
ç. Yunanistan Sınırı: Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan dokuz şahıs ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 140 şahıs yakalanmıştır.
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