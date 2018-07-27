TSK açıkladı! Karadeniz'de bir denizaltı...

İŞTE TSK'NIN YAPTIĞI O AÇIKLAMA;

26 Temmuz 2018 tarihinde;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

Karadeniz’de muhtemel terör ve yasadışı faaliyetlerin caydırılması ve deniz güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla icra edilen Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında; bir denizaltı Doğu Karadeniz’de karakol görevine devam etmektedir.

2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri Tarafından Yakalanan, Hudutlarda Yasa Dışı Geçiş Yapmaya Çalışan Şahıslar ve Ele Geçirilen Malzemeler:

a. Suriye Sınırı: Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 862 şahıs yakalanmıştır.

b. Irak Sınırı: Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan iki şahıs yakalanmıştır.

c. İran Sınırı: İran’dan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 92 şahıs yakalanmıştır.

ç. Yunanistan Sınırı: Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan dokuz şahıs ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 140 şahıs yakalanmıştır.