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TSK açıkladı: İmha edildiler!

TSK Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildiğini ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:13
TSK açıkladı: İmha edildiler!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerce kullanılan barınak, sığınak ve mağaralar da imha edildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:13
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