Şırnak kırsalında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalına yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.10 Eylül 2018 Pazartesi 07:41
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nden yapılan açıklamada 5 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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