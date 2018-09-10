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Şırnak kırsalında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak kırsalına yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:41
Şırnak kırsalında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nden yapılan açıklamada 5 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 07:41
  1. Şırnak
  2. TSK
  3. terörist

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