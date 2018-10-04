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TSK açıkladı: 10 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:14
TSK açıkladı: 10 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine bugün hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde, 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:14
  1. TSK
  2. operasyon
  3. terörist

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