TSK açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütlerine karşı yürüttüğü etkili mücadaleye devam ediyor. Son olarak, Kuzey Irak'taki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından, düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgi verildi.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.