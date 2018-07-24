TSK, 19. devriyeyi görevini de tamamladı

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 19'uncu koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

''Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 24 Temmuz 2018’de, 19’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.''