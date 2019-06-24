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TSE 13 bilişim personeli alacak

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:28
TSE 13 bilişim personeli alacak

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsünde (TSE), çeşitli konularda istihdam edilmek üzere 13 bilişim personeli alınacak.

TSE'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kurumun Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek üzere, 6 JAVA yazılım geliştirme, 4 NET yazılım geliştirme, 1'er sistem, ağ ve veri ambarı uzmanı, olmak üzere toplam 13 personel istihdam edilecek.

Bilgisayar, yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik mühendisliklerinden mezun olanlar, 1-13 Temmuz arasında TSE'nin internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

Adaylar, sadece bir pozisyona müracaat edebilecek. Sıralama, KPSS, yabancı dil ve sözlü puanına göre yapılacak.



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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:28
  1. Resmi Gazete
  2. TSE
  3. Türk Standardları Enstitüsü

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