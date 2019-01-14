TSB Başkanı Çağlar AA Finans Masası'na konuk olacak
TSB Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak14 Ocak 2019 Pazartesi 12:42
Çağlar, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
TSB Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
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