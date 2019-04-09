0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Truva gösterisiyle Rusların gönlünü fethettik"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Türkiye-Rusya Kültür Yılının başlangıç gecesinde Bolşoy Tiyatrosu'ndaki 'Truva' gösterisiyle Rusların gönlünü fethettik"

09 Nisan 2019 Salı 00:11
"Truva gösterisiyle Rusların gönlünü fethettik"

MOSKOVA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolşoy Tiyatrosu'ndaki "Truva" gösterisiyle Rusların gönlünü fethettiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda Türkiye ile Rusya arasında ilan edilen "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde gösterimi yapılan Truva Operası'nın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bolşoy Tiyatrosu'nda Truva Operası'nın ayakta alkışlamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ersoy, "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılının açılış gecesinde Bolşoy Tiyatrosu'ndaki 'Truva' gösterisiyle Rusların gönlünü fethettik. İzleyiciler gösteriyi dakikalarca ayakta alkışladı." dedi.

Ersoy, bu yıl karşılıklı birçok etkinliğinin düzenleneceğini dile getirerek, "Karşılıklı kültür-turizm yılı kapanışı İstanbul Pera'da bir Rus sergisiyle yapılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Moskova Uluslararası Film Festivali'ne onur konuğu olarak davetli olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, söz konusu festivalde Türk filmlerinin de yer alacağını belirtti.

Bakan Ersoy, ilerleyen dönemde Moskova’da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde kullanılan kostümlerin yer aldığı bir sergi düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 00:11
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Rusya
  3. Truva
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Çelik: “CHP İstanbul adayı maalesef çok vahim bir işe imza atarak medya gruplarının sahibi olan aileleri tehdit etmiştir”
    1. Ömer Çelik: “CHP İstanbul adayı..
    2. TEM’de feci kaza 5 ölü 3 yaralı
    3. YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş..
    4. YSK, Istanbul’da 31 ilçeyi karara..
    5. Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs..
    6. Fatih Portakal'dan Erdoğan'a garip..
    7. Otomobil tıra arkadan çarptı: 1’i ağır..
    8. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde..
    9. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (2)
    10. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel:..
    11. Kontrolden çıkan otomobil refüje..
    12. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (1)
    13. "Truva gösterisiyle Rusların gönlünü..
    14. Hamas'tan Ummanlı bakanın skandal..
    15. Maçın ardından
    16. Chelsea evinde galip
    17. Maçın ardından
    18. Maçın ardından
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 9 Nisan 2019
    20. Okan Buruk: "Maçın sonucu bizi çok..
    21. Güneş: "İlginç ve beklenenin dışında..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
    23. Bandırma’ya beklenen yağış geldi
    24. Freni boşalan süt kamyonu kahvehane..
    25. Maçın ardından
    26. Çaykur Rizespor Başkanı Kartal:..
    27. Ahmet Ürmezgil: “Çok haklı bir..
    28. Acı bir şekilde can vermişti!..
    29. Bolşoy Tiyatrosu’nda Türk operası..
    30. Nepal'de muhalif partiden "Hindu..
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Pompeo’dan kritik açılama: Derhal durdurulmalı
    Pompeo’dan kritik açılama: Derhal durdurulmalı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer