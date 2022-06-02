Trustin Farrugia Cann kimdir? Türkiye- Faroe Adaları maçı hakemi Trustin Farrugia Cann nereli?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hakemi belli oldu. Türkiye- Faroe Adaları maçını Trustin Farrugia Cann yönetecek. Peki Trustin Farrugia Cann kimdir? Trustin Farrugia Cann nereli? Trustin Farrugia Cann hangi maçları yönetti? İşte Trustin Farrugia Cann hayatı, kariyeri.

Trustin Farrugia Cann kimdir?

Trustin Farrugia Cann 17 Nisan 1974 doğumlu Maltalı bir futbol hakemidir. 2016 itibariyle FIFA ve UEFA tarafından listelenmiştir ve o zamandan beri uluslararası maçları yönetmektedir. 2015 yılında Virsliga'da bir maçı yönetti ve ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde maçları yönetti.

Farrugia Cann, 28 Haziran 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında The New Saints FC ile SP Tre Penne arasında oynanan maçta Avrupa'daki ilk maçına çıktı. Maç 2-1 bitti. İlk uluslararası maçını 25 Mart 2018'de Cebelitarık Letonya'yı 1-0 yendiğinde düdük çaldı.

Trustin Farrugia Cann yönettiği maçlar