0553 313 94 23

Trump'un damadı Kushner'den İsrail-Filistin barış planı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner: - "(İsrail-Filistin barış planı) Bir araya getirdiğimiz şey, siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olabilecek ve daha sonra da bu insanların daha iyi bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için neler yapılabileceğinin çerçevesini çizen bir çözüm olacak"- “Tek taraflı bir adım atılmadan önce umarım iki taraf da buna ciddi bir şekilde bakar"

03 Mayıs 2019 Cuma 05:00
Trump'un damadı Kushner'den İsrail-Filistin barış planı açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner, Trump'ın "yüz yılın planı" olarak nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planının operasyonel bir plan ve siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olacağını söyledi.

Kushner, Washington Enstitüsünde katıldığı bir etkinlikte, Trump yönetimin haziran ayında açıklaması beklenen İsrail-Filistin barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın açıklayacağı planı "derinlikli olarak operasyonel bir doküman" olarak niteleyen Kushner, "Bir araya getirdiğimiz şey, siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olabilecek ve daha sonra da bu insanların daha iyi bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için neler yapılabileceğinin çerçevesini çizen bir çözüm olacak." dedi.

Trump tarafından, İsrail ile Filistin arasında çözüm bulmak için görevlendirildiğini aktaran Donald Trump'ın damadı Kushner, "Üzerinde çalıştığımız çerçeve gerçekçi, icra edilebilir ve iki tarafı da daha iyi bir noktaya taşıyacak bir şey olacak." ifadesini kullandı.

Jared Kushner, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ve Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak tanınmasını da "görülmesi gereken gerçekler" diye tanımladı.

Donald Trump'ın kıdemli başdanışmanı Kushner, İsrail ile Filistin'in, iki ya da tek devletli çözümden farklı şeyler anladığı için, Trump'ın çözüm planında iki veya tek devletli diye spesifik bir ayrıma gidilmeyeceğini belirtti.

Planın ekonomik boyutunun da ağırlıklı olacağını kaydeden Kushner, “Tek taraflı bir adım atılmadan önce umarım iki taraf da İsrail ve Filistin tarafları buna ciddi bir şekilde bakarlar." dedi

Kushner, "Başarısız olacaksak da daha öncekilerle aynı şekilde başarısız olmak istemiyoruz." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 05:00
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner
  3. Filistin
  4. Golan
  5. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeytinburnu’nda bir iş yerinde korkutan yangın
    1. Zeytinburnu’nda bir iş yerinde..
    2. Trump'un damadı Kushner'den..
    3. Bakırköy’de alt geçide çarpan tır..
    4. Atama kararları Resmi Gazete'de..
    5. Çarptığı köpeği hayata döndürmek için..
    6. Adana’da ilkokulda korkutan yangın
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. Meral Akşener'e çok sert sözler: İP..
    9. Mehmet Emin Genç'ten nafaka..
    10. Yangında mahsur kalan 2 aylık bebeği..
    11. Venezuela'dan ABD'ye flaş çağrı:..
    12. Ahırın avlusu çöktü, bir aile evde..
    13. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar:..
    14. Eski eşini darp eden şahsa mahalleli..
    15. Arsenal İtalyanları devirdi! Turun..
    16. İzmir'de kamyon ile otomobil çarpıştı:..
    17. Sudan'dan flaş gelişme! 2 milyon kişi...
    18. Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan..
    19. Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi..
    20. Bakanlıktan metro açıklaması!..
    21. İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    22. Jandarmadan tarihi eser satıcılarına..
    23. AK Parti'den CHP'li Altay'ın sözlerine..
    24. Malatya'da hastanede silahlı kavga
    25. Venezuela'da Leopoldo Lopez hakkında..
    26. Dalak büyümesi için hangi bölüme..
    27. Malatya’da hastanede silahlı çatışma:..
    28. ABD'de 2019 İslamofobi raporu yayımlandı
    29. Ayvalık’ta 3 göçmen kaçakçısı..
    30. Facebook aşırılık yanlısı hesapları..
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler