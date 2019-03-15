ABD Başkanı Trump'tan Yeni Zelanda açıklaması 49 Müslümanın şehit olduğu Yeni Zelanda’da yaşanan Hristiyan terörünün ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi. "Korkunç katliam" ABD Başkanı Donald Trump, 49 Müslüman'ın şehit edildiği terör saldırıyla ilgili "Camiye yapılan korkunç katliam sonrası Yeni Zelanda'nın yanındayız." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.