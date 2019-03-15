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ABD Başkanı Trump'tan Yeni Zelanda açıklaması

49 Müslümanın şehit olduğu Yeni Zelanda’da yaşanan Hristiyan terörünün ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

15 Mart 2019 Cuma 15:13
ABD Başkanı Trump'tan Yeni Zelanda açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

"Korkunç katliam"

ABD Başkanı Donald Trump, 49 Müslüman'ın şehit edildiği terör saldırıyla ilgili "Camiye yapılan korkunç katliam sonrası Yeni Zelanda'nın yanındayız." dedi.

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:13
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  • AustAust1 sa önce
    Müslüman kasabı bu aşağılıkların her sözünde münafıklık yatıyor. Bir yandan katliamlarını sürdürürken diğer yandan kınayıcı sözlerini kalplerinin tasdik etmesine imkan ve ihtimal yok.

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