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Trump'tan yeni yaptırım kararı: Yardımları iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 2018'in başında Trump'ın Pakistan'a güvenlik yardımlarını askıya almasının ardından Pakistan ile olan 97 askeri eğitim programının iptal edildiğini bildirdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:45
Trump'tan yeni yaptırım kararı: Yardımları iptal etti

 ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2018'de Başkan Donald Trump'ın Pakistan'a güvenlik yardımlarını askıya almasının ardından şu ana kadar bu ülkeyle olan 97 askeri eğitim programının iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Trump'ın Pakistan'a olan güvenlik yardımlarını ocak ayında durdurduğuna dikkati çekti.

Yetkili, açıklamasında, ABD'nin Pakistan'dan bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konularında daha fazla beklentiye sahip olduğunu ancak bu beklentilerin karşılanamadığını iddia etti. 

97 ASKERİ EĞİTİM PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Pakistan'ın Taliban ve Hakkani gibi gruplara karşı istikrarlı adımlar atamadığı ve bunun üzerine Ocak 2018'de Trump'ın söz konusu yardımları askıya alma kararı verdiğini iddia eden yetkili, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bağlamda bugüne kadar Pakistan'ın katıldığı 3,29 milyon dolar değerinde 97 eğitim programı iptal edildi. Buna 66 uluslararası askeri eğitim programı, 25 terörle mücadele ortaklık programı ve 6 bölgesel merkez eğitimi de dahil ancak ABD, kendi ulusal çıkarları çerçevesinde Pakistan'a sivil yardımlarını sürdürecektir."

Ocak ayında yaptığı açıklamada Trump, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçlamış ve Pakistan'a bu yıl içinde yapılacak 255 milyon dolarlık yardımı askıya alacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise ABD'nin Pakistan'a yaptığı "güvenlik yardımlarını" askıya aldığını duyurmuştu. Nauert, açıklamasında, "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya alıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, "söz konusu iddiaların asılsız olduğunu" kaydetmişti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:45
  1. Trump
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