Trump'tan yeni uluslarası televizyon kanalı kurma çıkışı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, CNN televizyon kanalının uluslararası alanda ABD'yi "yanlış" tanıttığını belirterek, "ABD'nin kendi ağını oluşturarak kim olduğumuzu dünyaya göstermesi ihtimali dahil olmak üzere bir şeyler yapmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Göreve geldiğinden beri CNN televizyon kanalını hedef alan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası alanda yeni bir televizyon kanalı kurabileceklerinin sinyalini verdi.

CNN'nin ABD'de seyredilme oranının düşük olduğunu belirten Trump, "CNN International" adıyla uluslararası alanda yayın yapan kanalın ise fazla rakibinin olmadığını kaydetti.

Trump, "CNN, dünya genelinde ABD'yi adil olmayan ve yanlış şekilde güçlü bir sesle tanıtıyor. ABD'nin kendi ağını oluşturarak kim olduğumuzu dünyaya göstermesi ihtimali dahil olmak üzere bir şeyler yapmak gerekiyor, HARİKA!" ifadesine yer verdi.







