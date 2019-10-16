ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi. Suriye, Rusya'dan yardım alıyorsa bu 'iyi', Kürtler melek değiller." dedi.16 Ekim 2019 Çarşamba 17:53
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.
"Kürtler melek değil"
Trump, "Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi. Suriye, Rusya'dan yardım alıyorsa bu 'iyi', Kürtler melek değiller." dedi.
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