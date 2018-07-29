0553 313 94 23

Trump’tan yeni tehdit: Hükümetinizi kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Demokrat parti vekillerini hükümeti kapatmakla tehdit etti.

29 Temmuz 2018 Pazar 23:37
Trump’tan yeni tehdit: Hükümetinizi kapatırım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD kongresindeki Demokrat Parti milletvekillerini, hükümetin göçmen karşıtı politikaları çerçevesinde inşa edilmesi planlanan duvar kararını desteklememeleri halinde, hükümeti kapatmakla tehdit etti. Göçmen meselesinin şansa bırakılmaması gerektiğini belirten Trump, “Mükemmel insanların ülkemize girmesi gerek” ifadelerini kullandı. 

Trump hükümeti, Meksika sınırında ülkeye kaçak olarak giriş yapan göçmenleri durdurmak için sınır boyunca bir duvar inşa etmeyi planlıyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın göçmen karşıtı politikaları ülke çapında protestolara yol açmıştı. 

Baklayı ağızlarından çıkardılar! ABD'nin Türkiye tasarısında dikkat çeken ifade

Egosunu tatmin eden Trump'tan küstah sözler: Kudüs için bana yalvarıyorlar

Trump, İngiliz Kraliçesi'ni maymuna çevirdi! Kraliçe çıldırdı

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 23:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD basınından çarpıcı itiraf! Şakaya gelmez
    1. ABD basınından çarpıcı itiraf! Şakaya..
    2. Trump’tan yeni tehdit: Hükümetinizi..
    3. Mourinho şikayetçi: Bu takımı izlemek..
    4. Süpermarkette çalışıyordu, süper lige..
    5. İnsanlık dersi: Hesabındaki parayı..
    6. Adana'da feci kaza! Bu arabadan sağ..
    7. Tekirdağ’da zincirleme kaza: 11 yaralı
    8. Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu
    9. Irak'ta protesto! Halk oturma eylemi..
    10. Almanya Mesut Özil için ayakta
    11. Mesut Özil'e korkaklık suçlaması
    12. İlaç lobisi hedef almıştı... Canan..
    13. Metabolizmayı hızlandırmanın yolu:..
    14. Bulgur birçok hastalığa fayda sağlıyor
    15. Bebeklerde vitamin takviyesi
    16. Kas romatizması nedir?
    17. Myanmar'da felaket! 54 bin kişi..
    18. Şifa deposu: Pikan cevizi
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. İyileşen yaranın kaşınma nedeni bakın..
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...