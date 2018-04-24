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Trump: Suriye'den çıkmayı çok isterim, yakında eve döneceğiz

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

24 Nisan 2018 Salı 20:18
Trump: Suriye'den çıkmayı çok isterim, yakında eve döneceğiz

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları:

"Ortadoğu'daki olaylarda İran'ın parmağı var. İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyiz.

Suriye'den çıkmayı çok isteriz, yakında eve döneceğiz. Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız."

Macron ise şunları ifade etti:

"Rusya ve Türkiye ile bölgesel konuları görüşeceğiz. Suriye için siyasi çözüm bizim sorumluluğumuz."

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:18
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  • basakbasak24 dk önce
    Hayvan diyecem hayvanlara hakaret olur
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