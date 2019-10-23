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Türkiye-Rusya anlaştı, Trump düğmeye bastı! ABD'den yeni Suriye hamlesi

Türkiye'nin güvenli bölge konusunda Rusya ile mutabakata varmasından sonra ABD Başkanı Trump'tan yeni bir Suriye hamlesi geldi. Trump, El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen gruba 4,5 milyon dolar yardımda bulunacak.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:27
Türkiye-Rusya anlaştı, Trump düğmeye bastı! ABD'den yeni Suriye hamlesi

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD'nin ardından Rusya ile de anlaşması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump harekete geçti. Trump, El Kaide'nin Suriye koluna yakın bağı olan birliğe para yardımı sağlayacak. 'Beyaz Miğferler' olarak bilinen grubun önümüzdeki süreçte ABD ile yakın ilişkiler kurması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Beyaz Miğferler' olarak bilinen ve El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'yle yakın bağı olan Sivil Savunma birliğine 4,5 milyon dolar yardım sağlamayı kabul etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 'Beyaz Miğferler' olarak bilinen Nusra Cephesi bağlantılı ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan kimsayal silah provokasyonlarında adından söz ettiren Sivil Savunma birliğine 4,5 milyon dolar yardım sağlamayı kabul ettiği kaydedildi.

Beyaz miğferler'e 4,5 milyon dolar

Açıklamada, "Dün, Başkan Donald Trump, Birleşik Devletler adına önemli ve değerli çalışmalarını sürdürmesi için Suriye Sivil Savunması'na doğrudan destek olarak 4,5 milyon dolar ayırdı. Suriye'deki 8 yıllık ihtilaf süresince, SCD birçok etnik ve dini azınlıklar dahil 115 binden fazla kişiyi kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Suriye Sivil Savunması'na olan desteğimiz konusunda ve sivilleri dini ve etnik azınlıklar ile Suriye çatışmasının diğer masum kurbanlarını koruma çabalarımızda bize katılmaya teşvik ediyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetimi, son olarak mart ayında Beyaz Miğferler örgütüne ve Suriye'de 2011'den bu yana uluslararası hukuka yönelik işlenen 'en ciddi suçları' araştırma mekanizmasına (IIIM) destek için 5 milyon dolar harcayacağını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:27
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Rusya
  5. El Kaide

YORUM YAZ

  • NihalNihal20 sa önce
    Siyonizmin başka bir planı işte şimdide böyle denemek istiyorlar
  • KamilKamil21 sa önce
    Beyaz baretliler şimdi beyaz miğferliler olarak sahaya çıkacakmış. ABD çektiği teröristlerin başlarına birer beyaz miğfer koyup bu örgütü dizayn edeceğini bildiriyor. Geçmişte beyaz baretlilerin devamlı provakasyon yaptığını haber yorumlarında yazmıştım. Demek ki ben doğru tahmin etmiştim bunun bir abd orgütü olduğunu.
  • hercaihercai21 sa önce
    Amerika duzelmez, seytani islerle deva edecek!M. Erman, o reklamlar sana niye geliyor biliyormusun? O sitelere girdigin icin! Yeni Akit sitesiyle alakasi yok.
  • Zenci MusaZenci Musa21 sa önce
    Eğer ABD nin çıkarına hizmet ediyorsa bir grup. Bunlara her türlü terörist aktivite serbest. İnsan hakları ihlalleri, kimyasal silah kullanımı vs. vs.serbest. Amma, eğer etmiyorsa, o grup terörist bir grup. Kamu alemi kandırmaya çalışıyorABD deki siyonist-haçlı gürühu.. Ama artık, hiç kimse yemiyor..! ABD yaptığı zulümün altındaboğulacak.. Allah intikam alıcıların en büyüğüdür.
  • Yakıcı Yakıcı 21 sa önce
    O parayıda anasına jiğolalık yapsın diye veriyordur puşt oğlu puşt
  • abdullahabdullah21 sa önce
    butun islam dusmanligini artiran muluman kaatili kanli orgutlerin evanjelik-siyonistlere hizmet eden kuklalar oldugunun acik delili... bir koyundan bir cok post cikarip bir de bu konuda casuslari ve kaatil medyalari ile ALGI operssyonu yapmayi iyi bilirler. bkz. 9/11kurgusu el kaide, boko harsm, fetö, es sebap,deas vs vs vs.
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ21 sa önce
    Göz göre göre deaş,pkk, el kaide vs gibi terör örgütlerini kurup dalga geçer gibi bütün dünyayıda bunlarla mücadele ettiriyor. Bi ALLAH ın kuluda çıkıp birleşmiş milletlerde bunları siz kuruyorsunuz başlarında sizin istihbaratçılarınız var demiyor.
  • ÖmerÖmer22 sa önce
    Muhammed Erman, reklamların Akit ile ilgisi yok. Google reklamlarından kaynaklanıyor.
  • AkilAkil22 sa önce
    Yine karıştırma partisi hazır bunlar bura dan gitmez Ler şimdi Almanya çıktı yarım kalan işi yapmaya geliyor
  • Emine Altin Emine Altin 22 sa önce
    Siz teror orgutleri kurun destek verin heryerleri yakin yikin insanlari katledin sonra abd niye disarida birakliyor deyin yaptiklariniz ortada cevap yaptiklarinizda
  • Muhammed Erman Muhammed Erman 22 sa önce
    Kardeşim yeni akitte gitgidiyorun reklamında erotik paylaşım var bu nedir??????

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