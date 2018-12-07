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Trump'tan yeni skandal! Sahte belgeyle çalıştırıyormuş

ABD Başkanı Donald Trump'ın New Jersey eyaletinde bulunan golf tesisinde, temizlik görevlisi 2 kadının sahte belgeyle çalıştırdığı ileri sürüldü. Durumdan tesisin müdürlerinin de haberi olduğu iddia edildi.

07 Aralık 2018 Cuma 12:52
Trump'tan yeni skandal! Sahte belgeyle çalıştırıyormuş

New York Times'ta yayımlanan haberde, Bedminster'deki Trump Ulusal Golf Kulübü'nde 2013'te çalışmaya başlayan Victorina Morales isimli hizmetlinin, belgesiz çalışan bir göçmen olduğu belirtildi.

ABD'ye 1999'da yasa dışı yollarla geldiğini söyleyen 45 yaşındaki Guatemala vatandaşı Morales, 2013'te golf tesisinde iş bulmak için sahte belgeler kullandığını ve tesiste ABD'de yasa dışı olarak bulunan tek işçi olmadığını söyledi.

ABD'de artık yasal oturumu olan 46 yaşındaki Kosta Rika vatandaşı Sandra Diaz da söz konusu tesiste 2010 ile 2013 arasında belgesiz çalıştığını dile getirdi.

İki müdür olaydan haberdar

Temizlik, bakım ve peyzaj işlerinde yıllarca çalıştıklarını belirten iki kadın, tesiste belgesiz çalışan "bir grup" olduğunu söylese de kaç kişiden oluştuklarına dair bilgi vermedi.

Trump'ın ya da "Trump Organizasyon" şirketi yöneticilerinin, bu işçilerin "durumlarını" bildiğine dair bir kanıt olmadığı ancak kulüpteki en az iki müdürün olaydan haberdar olduğu iddia edildi.

Morales ve Diaz'ın avukatı Anibal Romero, iki kadının golf tesisinde iş bulmak için sahte sosyal güvenlik ve daimi ikamet belgesi kullandığını kaydetti.

Tesisteki bir müdürün, kadınlara ırkçı söylemlerde bulunduğunu ve daha fazla iş yapmaları için onları sınır dışı etmekle tehdit ettiğini anlatan Romero, Trump Organizasyon şirketine karşı, iş yerinde suistimal ve ayrımcılık iddiasıyla dava açmayı planladıkları bilgisini paylaştı.

Trump'ın golf kulübündeki yatağını topladığını, odasını ve tuvaletini temizlediğini söyleyen Morales, Trump'ın göçmenlere yönelik olumsuz söylemlerinden incindiğini dile getirerek, "Her ihtiyacını karşılamak için ter döküyoruz ama aşağılamalarına katlanmak zorundayız." dedi.

İleride kovulabileceği veya sınır dışı edilebileceğinin farkında olduğunu ifade eden Morales, sığınma yasaları kapsamında koruma başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Trump Organizasyon'dan e-posta ile yapılan açıklamada ise iş başvurusunda bulunanlar için en yüksek standartlara sahip olunduğu vurgulanarak "Tesislerimizde binlerce çalışanımız var. Eğer herhangi bir çalışan yasalardan kaçmak için sahte belgeler sunmuşsa, iş akdi derhal feshedilecektir." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:52
  1. New York Times
  2. Trump Ulusal Golf Kulübü
  3. Victorina Morales

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  • MehmetMehmet44 dk önce
    ne skandal ne skandal. ABD bunun yüzünden parçalanmasın
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