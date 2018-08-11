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Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika ile ilgili sosyal medya platformu Twiter'dan açıklama yaptı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:33
Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) üyelerinden Kanada ve Meksika ile ilgili ticaret konularında açıklamalarda bulundu. Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meksika ile anlaşma güzel ilerliyor. Otomotiv işçileri ve çiftçilerle ilgilenmeli, yoksa anlaşma olmayacak. Meksika'nın yeni başkanı tam bir centilmen." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, Kanada ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Kanada konusunda Trump, "Kanada beklemeli. Onların gümrük tarifeleri ve ticaret engelleri çok yüksek. Anlaşma sağlayamazsak araçları vergilendireceğim." mesajını paylaştı.

MACRON'LA TELEFONDA TİCARET VE GÜVENLİK KONULARINI GÖRÜŞTÜ

Paylaşımında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları telefon görüşmesinde ticaret ve güvenlik konularını da ele aldıklarını aktaran Trump, "Bugün birçok telefon görüşmesi ve konuşma gerçekleştirdim." bilgisini verdi.

Trump ayrıca, Amerikalı teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile akşam yemeği yiyeceğini belirterek, "ABD'ye büyük yatırımlar yapıyor." ifadesine yer verdi.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında artarak süren "ticaret savaşı"nda, üretiminin çoğunu Çin'de gerçekleştiren Apple'ın Pekin hükümeti veya Çin halkı tarafından hedef alınabileceğini belirtiyor.

ABD, Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA müzakereleri ise halen devam ediyor. Trump'ın "tarihin en kötü anlaşması" olarak tanımladığı ve 1994'ten bu yana yürürlükte olan NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesi geçen sene başlamıştı.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:33
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YORUM YAZ

  • hadihadi1 sa önce
    siyonistler açık olarak tek tek devletleri itaate, tarafını seçmeye zoluyor.Bu beklenen 3. savaşın en açık göstergesi.Eğilen veya karşı duran devletlerin, tüm olumlu temas çabaları, sadece siyonistlerin pis ve kararlı niyetlerini bir süre geciktirir.İnceldiği yerden kopmaya hazır olduğu açık.Öyle ise bu sadece bir Türkiye saldırısı değil, dünya egemenliğine saldırıdır.Tüm dünya devletlerine bu mesaj iletilmeli.Karşı cephe belirginleşirse, hızları kesilebilir.Dünya, hiç bir şekilde uzlaşmak istemeyen, siyon dünya devleti projesi ile karşı karşıya.Tüm hesaplar buna göre yapılmak, halk bilinçlendirilmek, dünya savaşına hazır hale getirilmek zorunda.
  • AAAA1 sa önce
    ABD DE İÇ SAVAŞ YAKINDIR .ABD Yİ TRAMP YIKAR
  • muammermuammer34 dk önce
    evet abd ayakta kalmak için dananın altında buzağı arıyor
  • hasanhasan1 sa önce
    Apple urunleri turkiyede boykot edilmeli ve apple urunlerine ek vergiler getirilmeli..
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