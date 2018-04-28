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Trump'tan Dünya Kupası tehdidi: Yardımı keserim

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 2026 Dünya Kupası adaylığını desteklemeyen ülkeleri yardımı kesmekle tehdit etti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:07
Trump'tan Dünya Kupası tehdidi: Yardımı keserim

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve ABD-Kanada-Meksika ortaklığının adaylık başvurusu yaptığı turnuvaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada ve Meksika'yla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası için güçlü bir adaylık teklifi yaptık. Her zaman desteklediğimiz ülkelerin bizim adaylığımıza karşı lobi yapmaya devam etmeleri utanç verici olur. Onlar bizi desteklemezken biz onları (Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere) niye desteklemek zorunda olalım ki?" ifadelerine yer verdi.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Trump'ın bu tweetine daha ılımlı bir yanıtla yaklaştı. "Farklılıklarımız var ama futbol bizi birleştirir. Hep beraber Meksika, Kanada ve Amerika'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki adaylığını destekliyoruz" dedi. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:07
  1. Donald Trump
  2. kanada
  3. meksika
  4. 2026 Dünya Kupası

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