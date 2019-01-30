Trump uyardı: Venezuela'ya gitmeyin
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak, "Venezuela'ya gitmeyin" dedi.30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Venezuela hakkında açıklamada bulundu.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump şu sözleri yazdı: ABD yaptırımlarının ardından Maduro Venezuela'daki muhalefetle görüşmeye yanaştı. Guiadı Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün büyük protestolar bekleniyor. Amerika vatandaşları ikinci bir emre kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli.
YORUM YAZ