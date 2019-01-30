Trump uyardı: Venezuela'ya gitmeyin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak, "Venezuela'ya gitmeyin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Venezuela hakkında açıklamada bulundu. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump şu sözleri yazdı: ABD yaptırımlarının ardından Maduro Venezuela'daki muhalefetle görüşmeye yanaştı. Guiadı Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün büyük protestolar bekleniyor. Amerika vatandaşları ikinci bir emre kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli.

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