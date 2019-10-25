Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamasında bulundu.25 Ekim 2019 Cuma 15:44
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından güvenli bölge ile alakalı bir açıklama yaptı.
Trump, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor. Petrol güvende, askerlerimiz bölgeden ayrıldı, başka bölgeler için Suriye'den ayrılıyorlar. Petrolü ve askerlerimizi eve getiriyoruz, DAEŞ denetim altında" ifadelerini kullandı.
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