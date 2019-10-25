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Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamasında bulundu.

25 Ekim 2019 Cuma 15:44
Trump'tan Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından güvenli bölge ile alakalı bir açıklama yaptı.

Trump, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor. Petrol güvende, askerlerimiz bölgeden ayrıldı, başka bölgeler için Suriye'den ayrılıyorlar. Petrolü ve askerlerimizi eve getiriyoruz, DAEŞ denetim altında" ifadelerini kullandı.

 
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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:44
  1. ABD
  2. Trump

YORUM YAZ

  • Nihat YAVUZ Nihat YAVUZ 8 sa önce
    Palyaço kılıklı soytarı tehditlerin kabak tadı verdi. Yaparsan yap vızgelirtırıs gider.
  • selim ustaselim usta8 sa önce
    en büyük yaptirimitürkiye abd ye yapiyor aslinda! dolar ile degil, TL ile 100milyarlik alisveris yapilacak...dolar cöplük olacakTürkiye güclenecek hic merak etmeyin
  • andulandul11 sa önce
    bunu boyle abuk sabuk konusmaya zorlayan etrafindaki evanjelik-siyonist neoconlardan olusan yerlesik sistem ..yaklasan secimlerde bunlara karsi savunma telasi
  • Ali RüzgarAli Rüzgar11 sa önce
    ......... orası kürtlere ayrılan güvenli bölge değil, Suriyelilere açılan güvenli bölgedir. 
  • Nadir BabaNadir Baba11 sa önce
    Haçlılar yoluna aynen devam ediyorlar. Ama karşılarında mücadele eden medeniyetin çocukları; kültür emperyalizmiyle devşirildi ve geçmişleri unutturuldu. Batılıların dost ve uygar insanlar olduğunu sanan ve yıllarca bu batılılaşma sevdasıyla beyinleri yıkanarak büyütülen medeniyet cografyamızın tüm insanları, umarım uyanıyordur. Kendi medeniyeti ile barışmasını ve tekrar bizden biri olmalarını bekliyoruz. Bu toprakların medeniyetine ait olduğunuzu ve tarihinizle, dininizle ve kültürünüzle barışmalısınız diyorum. Onlardan biri gibi davranmayı bırakınız. Zira, hiç bir zaman onlardan olamayacaksınız. Boşuna, aidiyetinizi, dininizi ve kültürünüzü değiştirmeyiniz. Kendiniz olup ulusal çıkarınıza sahip çıkmalısınız. Aksi takdirde, size kölelikten başka batının öngördüğü bir gelecek yoktur.
  • konyalıkonyalı11 sa önce
    Kes lan bu nedir ya sen önce aç halkını doyursizi izliyoruzögrenciler ayaklanmış utanmaz sizin batışınız ani olacak yaz bir kenara.
  • ERSİNERSİN11 sa önce
    REİS AYARI ÇEKTİ DÜZELDİ HERGELE
  • KanuniKanuni11 sa önce
    bu adam sıkıntılı, bir rehabilitasyon merkezine yatırılmalı. sabah başka öğlen başka, akşam başka hırıltı çıkarıyor.
  • asdasasdas11 sa önce
    Ş...siz köpek. Sanki babasının petrolü
  • KemalKemal12 sa önce
    Abd ye medyatik değil hakiki bir karşılık belirli ölçüler çerçevesinde verlmeli
  • davincidavinci12 sa önce
    evet petrolü amerikaya taşımayı başardık diyor.
  • kahramankahraman12 sa önce
    kabak tadı verdibu ......
  • ŞahinŞahin12 sa önce
    Bu köpek artık çok havlamaya fazlası ile can sıkmaya başladı.Nerde ince ise oradan kopsun artık.Bu köpeklerin sürekli kendini bir halt zannetmelerini kabullenemiyoruz.
  • ZAFERİMZAFERİM12 sa önce
     BUNAK TÜCCAR !
  • AAAA12 sa önce
    BU ......... ÖLÜMSÜZ GİBİ KONUŞUYOR AMA ÖLÜMÜN O SOĞUK NEFESİ YAKALADIĞINDA PETROL DİYEBİLECEKMİSİN BAKALIM
  • vatansevervatansever12 sa önce
    bu hala kürt ile teröristi ayırt edemiyor....biz diyoruz kürtlerle problemimiz yok 1000 yıldır beraber yaşıyoruz bu meymenetsiz pkk yı kürt diye kabul ediyor....etrafı sarılmış adamı resmen parmakta oynatıyorlar farkında değil.....

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