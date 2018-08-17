Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Ne olacağını göreceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu konusunda Türkiye'ye bir kez daha tehdit savurdu. Trump, "Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz" dedi.

"BİZİM İNSANIMIZI BİZDEN ALAMAZSINIZ"

Trump, Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti. Trump, "Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Rahip Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi 3'üncü kez reddetmişti.

Rahip Brunson'un avukatı tahliye için 3. kez başvuruda bulunmuş, mahkeme kararı reddetmişti.

TRUMP, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN AZALTILACAĞINI SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinde Türkiye'ye mesajlar yolladı. Trump mesajında Papaz Andrew Brunson'ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi.

"TÜRKİYE UZUN YILLAR ABD'DEN YARARLANDI"

ABD Başkanı Trump attığı tweette "Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadeleriyle tehdit etmişti.