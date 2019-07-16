0553 313 94 23

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump:- "(Türkiye'nin) İçinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil"

16 Temmuz 2019 Salı 20:42
Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot'ların satılmamasının yanlış olduğunu, bununla beraber, Rusya'dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını söyledi.

Trump, Türkiye'nin Rusya'dan geçen hafta S-400 hava savunma sistemlerini almaya başlamasına ilişkin Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Türkiye ve F-35'lerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Barack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satılmaması dolayısıyla önceki yönetimi eleştiren Trump, Türkiye'nin bundan dolayı Rusya'dan S-400 aldığını belirtti.

Trump, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anladıklarını vurgulayarak, "İçinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca bu durumdan dolayı F-35 uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in memnun olmadığını çünkü firma için bunun binlerce istihdam anlamına geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, bugün sekizinci uçak da geldi." demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:42
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. F-35
  4. S-400
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canının derdinde olan 'Miraç Ural Türkiye'yi hedef alacak' iddiası!
    1. Canının derdinde olan 'Miraç Ural..
    2. Yüksekova’da kamyonet takla attı: 2..
    3. Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş..
    4. 11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe..
    5. Kazada ağır yaralanan sürücü yaşama..
    6. Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
    7. Meğer darbeyi milyonlar değil de..
    8. Lübnan'daki Filistinlilerin "yasa dışı..
    9. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    10. Fikret Orman: “Yayıncı kuruluşun..
    11. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği..
    12. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
    13. Atatürk’ün Kızılcahamam’a gelişinin..
    14. "Su verirken 3 kişiyi şehit ettiler"
    15. Sakarya’da otomobil takla attı: 3..
    16. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası..
    17. MSB: "Irak kuzeyinde 15 Temmuz 2019..
    18. Şehitler abidesinde temizlik ve bakım..
    19. Halid Meşal'den Türkiye'ye teşekkür
    20. İzmir Girişimcilik Zirvesi
    21. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ‘dan İran..
    22. Mustafa Birincioğlu’nun annesi son..
    23. Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı
    24. Futbol: Hazırlık maçı
    25. Mesrur Barzani, Irak Başbakanı ve..
    26. Altın Kız Balkan Şampiyonu oldu
    27. Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    28. Motorin ve benzine zam
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    30. Hakkari'de terörle mücadele
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu