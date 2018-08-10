Trump'tan Türkiye açıklaması: Resmen savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı ve TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

YENİ YAPTIRIMI ONAYLADI

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.

HAREKETLİLİK SÜRDÜ

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması sonrasında da Amerikan dolarındaki tırmanış durmadı. Dolar, öğle saatleri sonrası 6,20 seviyelerinde işlem gördü.