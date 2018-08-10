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Trump'tan Türkiye açıklaması: Resmen savaş açtı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki döviz hareketliliği ile ilgili konuştu.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:00
Trump'tan Türkiye açıklaması: Resmen savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı ve TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

YENİ YAPTIRIMI ONAYLADI

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.

HAREKETLİLİK SÜRDÜ

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması sonrasında da Amerikan dolarındaki tırmanış durmadı. Dolar, öğle saatleri sonrası 6,20 seviyelerinde işlem gördü.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:00
  1. Türkiye
  2. Trump
  3. Dolar

YORUM YAZ

  • cihadcihad1 sa önce
    dış politika bocalıyo gardaşım neler oluyo. bi papaz için elin itine adam gönderiliyo karşılığını ver hatta bütün ilişkileri askıya alma yönünde adım atılması gereği. incirlik kapatılsa bakın amerikanın domuzları nerelerden geçecek ve gerisinde ne bırakacak hepsini kısıtlayın ve yavaşça kapatın gitsin. ta dünyanın öbür ucundaki kapının askısıyla iyi olmaya neden uğraşıyoruz anlamış değilim. adamların çıkardığı terörden mülteci barındıran biziz ekonomi savaşı veren biziz verelim silah israil ve abd köpekleri düşünsün yahu bunun kurtuluşu bu yemişim müttefikliğini falan artık. ben hükümetin yanındayım lakin artık yapısal değil bu teröristlere doğrudan ültümatom istiyorum iki paralık bi ülke için neden hergün gündem oluşturuyoruz kapatın üslerini defolsunlar
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    hala euro dolar bulundurmak doğru mu? hemen bozduralım.az veya çok demiyelim.Onlar bizi henüz tam tanımamışlar.Parayı tanrı edinenler e en iyi cevap onların tanrılarını inkardan geçer.
  • tuzcutuzcu2 sa önce
    Bakanlara yaptırım uygulamaya benzedi bu şimdi....Biz de sana çelik yetiştireceğiz diye çalışmaktan baygınlık geçirdik sanki....Trump sen ne içiyorsun yahu; bize de söyle içelim aynısından...Bak seçimi kaybedersen Türkiye burnunu soktu da kaybettim deme sakın....Seçime faydası olacaksa amenna hay hay....Ama rahip öyle istenmez seçim öncesi... Al papazı senin olsun ama....Lütfen....misin....bunları kullanmayı öğrenmelisin....Sen de ver bir şey al bir şey yani...
  • bakibaki1 sa önce
    bunu yapan kafir yarın teröriste uçak savar ve tank savar füzesi de verir.bizde bakarız sadece..
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Uyuz Yanki, 15Temmuz'da güç sende iken 1 Dolar'a tasmaladığın hainlerle bu Millet'e bir şey yapamadın, karşılığı olmayan Dolar ile hiçbir şey yapamazsın.Hükümetin dikkatine bu kefere siyonistler Kürecik ve İncirli'ği acil terketsinler.Acil, acil.aciiil.
  • mert memetmert memet2 sa önce
    daha siz incirlik üssünü tutun bu memlekete hala ne duruyorsunuz inceldiği yerden kopsun
  • JUMOLÜJUMOLÜ52 dk önce
    BU SAPIK TRUMPF DÜNYAYA SAVAS ACIYORDOLARLAR SIYONISTLEREMEZAR OLACAK TÜRKIYE BU HAINLERIN TUZAKLARINI BOZACAK.
  • Harun Harun 2 sa önce
    Diplomasi bilmeyen Amerikan kovboyu konuşmuş....
  • bbbb2 sa önce
    inşaAllahamerka dağılman yakındır.
  • ÖzkanÖzkan2 sa önce
    Bizde bu yavs...ari atalim Ülkemizden, bize böyle pislik yapanlardan dost olmaz!!!hele abd , ab bizim dostumuz olamaz!! Bunu iyice anlatalim anlayalim her seye atilmayalim!!!
  • HakikatHakikat2 sa önce
    Kafir!Allah size ve içimizde sizin gibi hareket edenlere fırsat vermeyecek inşallah.karanlığın en koyu olduğu zaman aydınlığa en yakın olduğu zamandır Allah'ın izniyle .haydi vatanını seven vatandaşlarımız az çok demeyip altınları,euro ları bozduralım.
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