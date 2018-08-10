Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki döviz hareketliği ile ilgili konuştu.

Trump "Türkiye ile aramız iyi değil. Türk lirası paramız karşısında hızla değer kaybediyor"

YENİ YAPTIRIMI ONAYLADI

Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim" ifadelerini kullandı.