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Trump'tan Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki döviz hareketliliği ile ilgili konuştu.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:00
Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki döviz hareketliği ile ilgili konuştu.

Trump "Türkiye ile aramız iyi değil. Türk lirası paramız karşısında hızla değer kaybediyor"

YENİ YAPTIRIMI ONAYLADI

Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:00
  1. Türkiye
  2. Trump

YORUM YAZ

  • mert memetmert memet4 dk önce
    daha siz incirlik üssünü tutun bu memlekete hala ne duruyorsunuz inceldiği yerden kopsun
  • ÖzkanÖzkan10 dk önce
    Bizde bu yavs...ari atalim Ülkemizden, bize böyle pislik yapanlardan dost olmaz!!!hele abd , ab bizim dostumuz olamaz!! Bunu iyice anlatalim anlayalim her seye atilmayalim!!!
  • bbbb7 dk önce
    inşaAllahamerka dağılman yakındır.
  • HakikatHakikat24 dk önce
    Kafir!Allah size ve içimizde sizin gibi hareket edenlere fırsat vermeyecek inşallah.karanlığın en koyu olduğu zaman aydınlığa en yakın olduğu zamandır Allah'ın izniyle .haydi vatanını seven vatandaşlarımız az çok demeyip altınları,euro ları bozduralım.
  • tuzcutuzcu4 dk önce
    Bakanlara yaptırım uygulamaya benzedi bu şimdi....Biz de sana çelik yetiştireceğiz diye çalışmaktan baygınlık geçirdik sanki....Trump sen ne içiyorsun yahu; bize de söyle içelim aynısından...Bak seçimi kaybedersen Türkiye burnunu soktu da kaybettim deme sakın....Seçime faydası olacaksa amenna hay hay....Ama rahip öyle istenmez seçim öncesi... Al papazı senin olsun ama....Lütfen....misin....bunları kullanmayı öğrenmelisin....Sen de ver bir şey al bir şey yani...
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