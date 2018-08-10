Trump'tan Türkiye açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki döviz hareketliliği ile ilgili konuştu.10 Ağustos 2018 Cuma 16:00
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki döviz hareketliği ile ilgili konuştu.
Trump "Türkiye ile aramız iyi değil. Türk lirası paramız karşısında hızla değer kaybediyor"
YENİ YAPTIRIMI ONAYLADI
Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ