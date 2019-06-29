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Trump’tan tarihi açıklamalar: “Erdoğan çok çetin biri, kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
Trump’tan tarihi açıklamalar: “Erdoğan çok çetin biri, kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz Rahip Brunson’ı geri verdi. Kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum” dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, Osaka’da düzenlediği basın toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. S-400 gerilimi ve Türkiye ile ilgili konuşan Trump, “Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama ’hayır’ dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya’ya gittiler S-400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi” dedi.


Trump, bu durumun iyi olmadığını düşündüğünü belirterek, “Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki ‘Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız’ Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane ve daha da almak istiyorlar. Şimdi parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Çok çetin biri” ifadesini kullanan Donald Trump, şunları söyledi:


“Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz Rahip Brunson’ı geri verdi. Kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum”

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
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