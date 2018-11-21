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Trump'tan Suudi Arabistan'a "petrol fiyatı" teşekkürü

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarının düşüşüne işaret ederek Suudi Arabistan'a teşekkür etti

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:32
Trump'tan Suudi Arabistan'a "petrol fiyatı" teşekkürü

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı Suudi Arabistan’a teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol fiyatlarındaki düşüşü büyük bir vergi indirimine benzeten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Petrol fiyatları düşüyor. Bu, ABD ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi ve harika. Tadını çıkarın. (Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı) Kısa süre önce 82 dolardı şimdi 54 dolar. Teşekkürler Suudi Arabistan. Ama haydi daha aşağı çekelim”

Trump dün de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kendi ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine karşın "ABD’nin Suudi Arabistan’la sarsılmaz partnerliğini devam ettirmek” istediğini bildirmişti.

Suudi Arabistan ile yaptıkları silah anlaşmalarını iptal etmeyeceklerini belirten Trump, "100 milyarlarca dolardan vazgeçmeyeceğiz. Eğer vazgeçersek petrol fiyatları tavan yapacak." iddiasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:32
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. kaşıkçı cinayeti
  3. petrol
  4. Suudi Arabistan

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