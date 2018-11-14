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Trump'tan Suudi Arabistan kararı! İsimi açıkladı

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile birlikte gerilen ABD, Suudi Arabistan arasında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevine emekli bir asker olan John Abizaid'i aday gösterdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 06:17
Trump'tan Suudi Arabistan kararı! İsimi açıkladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan  Büyükelçisi adayının Abizaid olduğu duyuruldu.

John Abizaid'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun  süreli görev yapmış asker unvanını elinde bulundurduğu vurgulanan açıklamada,  emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında  danışmanlık yaptığı belirtildi.

ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını ise bu  ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvad Üniversitesinde  Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.

Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senatonun onayından  geçmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 06:17
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