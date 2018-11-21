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Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'la ekonomik ilişkileri devam ettireceklerini belirtti- Trump:- "100 milyarlarca dolardan vazgeçmeyeceğiz. Eğer vazgeçersek petrol fiyatları tavan yapacak"

21 Kasım 2018 Çarşamba 03:59
Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'la yapılan ticari anlaşmalardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu ülke ile yaptıkları ticari anlaşmaları sürdüreceklerini belirten Trump, "100 milyarlarca dolardan vazgeçmeyeceğiz. Eğer vazgeçersek petrol fiyatları tavan yapacak." dedi.

Trump, kendisinin şahsi olarak Suudi Arabistan'la bir ticari ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump, "Umrumda değil, Suudi Arabistan'ın benimle bir ilgisi yok. Bu ülkeden 100 milyarlarca dolarlık ürün alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a askeri malzeme satılmaması durumunda Riyad yönetiminin ihtiyacını Rusya ve Çin'den karşılayabileceğini dile getiren Trump, "Rusya ve Çin bu durumdan çok çok mutlu olacaktır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 03:59
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Suudi Arabistan

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