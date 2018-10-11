Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere bir dizi açıklama yaparken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması vakasıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne inanılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine, Trump, Kaşıkçı ile ilgili endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yönelik yatırımlarını engellemek için bir neden göremediğini söyledi.

ABD'nin engellemesine uğraması halinde Suudi kraliyetinin parasını Rusya ve Çin'e kaydıracağını belirten Trump, Washington'ın Kaşıkçı vakasıyla ilgili kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini dile getirdi, ama başka ayrıntıya girmedi.