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Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayacaklarını açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 19:07
Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere bir dizi açıklama yaparken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması vakasıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne inanılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine, Trump, Kaşıkçı ile ilgili endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yönelik yatırımlarını engellemek için bir neden göremediğini söyledi.

ABD'nin engellemesine uğraması halinde Suudi kraliyetinin parasını Rusya ve Çin'e kaydıracağını belirten Trump, Washington'ın Kaşıkçı vakasıyla ilgili kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini dile getirdi, ama başka ayrıntıya girmedi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:07
  1. İstanbul
  2. Donald Trump
  3. ABD

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş31 dk önce
    bu işte baş rolde yahudi pi.çisrael vede pi.i abd var neden yaptırım uygulasınlarki yahudi selmana. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir.
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