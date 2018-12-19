Trump'tan Suriye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump:- "Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik"19 Aralık 2018 Çarşamba 18:01
WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye'den tamamen çekilmeyi planladığı iddiaları üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de bulunmalarının tek nedeni olan DEAŞ'ı yendiklerini belirtti.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, yaptığı yazılı açıklamada, şu aşamada bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.
Amerikan medyasında, ABD ordusunun, Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığı iddia edilmişti.
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