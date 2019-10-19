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Trump Obama yönetimini suçladı: Milyonlarca insan öldü!

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Susan Rice'ı eleştirerek "Milyonlarca insan öldü. Hayır, sağ ol Susan, sen bir felakettin." paylaşımında bulundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:33
Trump Obama yönetimini suçladı: Milyonlarca insan öldü!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Obama'nın ulusal güvenlik danışmanına yönelik eleştirilerde bulunarak, Susan Rice"Obama'nın felaketi" olarak tanımladı.

"Sen bir felakettin"

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Başkan Obama'nın felaketi olan Susan Rice şimdi bize Suriye'de ne yapılacağı hakkında fikrini söylüyor. 'Kumda kırmızı çizgiyi' hatırlıyor musunuz? Bu Obama idi. Milyonlarca insan öldü. Hayır, sağ ol Susan, sen bir felakettin."

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 15:33
  1. Donald Trump
  2. Susan Rice

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