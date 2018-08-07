Trump'tan skandal İran tweeti! 'Bundan sonra...'
ABD Başkanı Trump, İran'a uygulanan son yaptırımlar hakkında yeni açıklamada bulundu. "Şimdiye kadarki en keskin yaptırımlar bunlar oldu ve Kasım ayında daha üst seviyeye çıkacak" dedi.07 Ağustos 2018 Salı 12:56
Washington’un İran’a yönelik yeni yaptırımlarını başlatmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump tweet attı:
“İran yaptırımları resmen açıklandı. Şimdiye kadarki en keskin yaptırımlar bunlar oldu ve Kasım ayında daha üst seviyeye çıkacak. İran’la ticaret yapan hiç kimse, ABD’yle iş yapamayacak. DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!”
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