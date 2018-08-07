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Trump'tan skandal İran tweeti! 'Bundan sonra...'

ABD Başkanı Trump, İran'a uygulanan son yaptırımlar hakkında yeni açıklamada bulundu. "Şimdiye kadarki en keskin yaptırımlar bunlar oldu ve Kasım ayında daha üst seviyeye çıkacak" dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 12:56
Trump'tan skandal İran tweeti! 'Bundan sonra...'

Washington’un İran’a yönelik yeni yaptırımlarını başlatmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump tweet attı:

“İran yaptırımları resmen açıklandı. Şimdiye kadarki en keskin yaptırımlar bunlar oldu ve Kasım ayında daha üst seviyeye çıkacak. İran’la ticaret yapan hiç kimse, ABD’yle iş yapamayacak. DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!”

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:56
  1. Donald Trump
  2. ABD Başkanı
  3. İran açıklaması
  4. Tweet

YORUM YAZ

  • ataata1 sa önce
    barış dediği siyonist birsavaş hikayesi..ama bütün dinlerde bi savaş gözüküyor. kazananı herkes kendi olduğunu iddia ediyorsonuç savaş kapıda...
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    Zalim bir kafirin yanında yer alıp, kendi celladımızı besleyecek değiliz, elbet büyük şeytanın karşısında olmalıyız. Zira bizi bu zamana hep sömürmüştür. Japonya, Kore gibi ülkeler bunla iş yapmadıkları için teknoloji üretmişler bizse bunun dibine girip bol bol darbeler üretmiş geri kalmışız.
  • Reis HürdolaşReis Hürdolaş1 sa önce
    Hadi ordan kafirbaşı sarı firavun! İslam düşmanlığı iliklerine işlemiş. Barış altında amerkan işgalini yapamıyacalsıııııın. Sonun firavun yoldaşın gibi boğulmak olacaktır
  • vezir bakırcıvezir bakırcı2 sa önce
    sen zalimsin bu zülmün sonu sanada dokunacak . bu arada iranda düzgün vefalı ülke değil t.c ve brezilya onun tarafını tutmasına rağmen refaha çıkınca t.c ye dirsek gösterdi vefalı değil
  • NurNur1 sa önce
    Dünya barışının olması için amerika ve yavrusu israilinsaf dışı edilmesi lazım amerika sınırlarına çekilmeli israil ortadoğudan kovulmalıyoksa dünya huzur bulmuyor iyice pikopatlaştılardünya bu iki pisliğekarşı birleşmeli
  • VeliVeli1 sa önce
    Amerikayla iran birbiriyle dosttur bakmayın birbirlerine hırladıklarına danışıklı dövüş yapıyorlar amerika İran'a tehdit olan heryere saldırmıştır arganistan ırak vs oyun içinde oyun dönüyor çünkü İslam eşittir ehli sünnet dir kâfirlerin önlerindeki en büyük engel ehli sünnet müslümanlardir iranin ehli sünnetle alakası olmadığı için iranla dosttur iranda bunlarla dosttur göstermelik birbirlerine hırlarlar üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim ismi verilince götatanlarla iran aynıdır Allah ehli sünnet itikadı mensuplarını korusun koruyacakta çünkü kendisi vadediyor ehli sünnet itikadına zaferler yağdırsın
  • BuğuBuğu1 sa önce
    İğreniyorum senden tramp
  • özcanözcan2 sa önce
    sen şerefs.z teröristlerin itisin birisin,zaman gelicek türkiye ye boyun bükeceksiniz usd köpeği
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