Trump'tan skandal İran tweeti! 'Bundan sonra...'

Washington’un İran’a yönelik yeni yaptırımlarını başlatmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump tweet attı:

“İran yaptırımları resmen açıklandı. Şimdiye kadarki en keskin yaptırımlar bunlar oldu ve Kasım ayında daha üst seviyeye çıkacak. İran’la ticaret yapan hiç kimse, ABD’yle iş yapamayacak. DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!”