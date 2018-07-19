Trump'tan skandal açıklama: 3. Dünya Savaşı çıkarabilir!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'la pazartesi Helsinki'de zirve gerçekleştirmesinin ardından ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda NATO'ya eleştirilerini devam ettirirken kurucu 5. maddeyi de sorguladı.

NATO'nun bir üyesine yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden 5. madde, ittifak tarihinde sadece bir kez, o da ABD'ye yönelik 11 Eylül 2011 saldırıları sonrasında aktive edildi.

Buna rağmen Fox sunucusu Tucker Carlson ile Trump karşılıklı 5. maddeyi çekiştirdi.

Haziran 2017'de resmen NATO üyesi olan eski Yugoslavya cumhuriyeti Karadağ aklına düşen Tucker ''Benim oğlum niye bir saldırıdan savunmak için Karadağ'a gitmek zorunda olsun'' sorusunu yöneltti.

“ÇOK KAVGACI İNSANLAR”

''Ne demek istediğini anlıyorum. Ben de aynı soruyu sorup duruyorum'' karşılığını veren Trump, 1945 sonrası en fazla savaş çıkarmış ülkenin lideri olarak şöyle devam etti:

''Karadağ çok güçlü bir halkı olan küçük bir ülke… Çok kavgacı insanlar. Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız.''

Nüfusu 630 bin, asker sayısı 2 bin olan Karadağ'ın geçen yıl NATO'ya 29. üye olarak kabul edilmesine Rusya tepki göstermişti.

Moskova'yı iç siyasete ve seçimlere müdahale etmekle suçlayan ülkeler kervanına katılan ve bundan sonraki hedefi Avrupa Birliği (AB) üyeliği olan Karadağ'da Trump'ın açıklamaları büyük tepki topladı.

Geçen hafta NATO zirvesinde Trump'ın itip önüne geçtiği Başbakan Dusko Markovic, ABD Başkanı'nın bu sözleri NATO'nun varlığıyla ilgili değil finansmanıyla ilgili sarf ettiğini savundu.

Markovic, parlamentoda ''Trump bir soruya yanıt verirken Karadağ halkının cesur olduğunu söyledi ve ABD vatandaşlarının diğer NATO üyeleri için savaşıp ölmelerini istemediğini belirtti'' dedi.

“APTALCA AÇIKLAMALARI BUNUN SONUCU”

Sosyal Demokrat Parti lideri Ranko Krivokapic ise "ABD tarihinin en acaip başkanı… Bu başkanla, dış politika konusundaki bu bilgisiyle neler olabileceğini kim bilebilir'' tepkisini gösterdi.

STK yöneticisi Boris Raonic ''Trump'ın ülkeler hakkında açıklama yapmadan önce çalışmadığı belli oluyor. Aptalca açıklamaları bunun sonucu" değerlendirmesini yaptı.