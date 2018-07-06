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Trump'tan sert tepki: Enayiyiz biz!

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, "Bütün hesabı ödeyen enayileriz biz" diye konuştu.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:56
Trump'tan sert tepki: Enayiyiz biz!

ABD Başkanı Donald Trump, Montana eyaletinde düzenlediği mitingde, hedef tahtasında NATO vardı. Trump hedefe koyduğu isimler arasına Almanya Başkanı Angela Merkel'i oturtmayı da ihmal etmedi.

"ENAYİYİZ BİZ"

Trump yaptığı açıklamada durumu ''Bütün hesabı ödeyen enayileriz biz'' diye özetleyen Trump, tüm Avrupayı korumanın masraflarını ABD'nin tek başına üstlenmeye devam etmeyeceği mesajını tekrarladı:

''NATO'ya gidip diyeceğim ki artık faturalarını ödemeniz lazım. Her şeyin icabına ABD bakamaz.''

Geçen ay G7 zirvesinde başta Merkel olmak üzere diğer liderlerle büyük gerilim yaşayan ve 6'ya karşı 1 kalan Trump, bir hafta sonra Brüksel'deki NATO liderler zirvesine katılacak.

Almanya'nın hem Rusya'dan korunmayı istediği hem de Rusya'dan milyarlarca dolarlık petrol ve gaz aldığına dikkat çeken Trump, Kuzey Akımı 2 boru hattı anlaşmasına atıfla şöyle konuştu:

''Gidip Rusya ile gaz ve petrol anlaşmaları yapıyorlar, Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyorlar. Rusya'ya karşı kendilerini korumak istiyorlar, ama gidip Rusya'ya milyarlarca dolarlık ödeme yapıyorlar.''

"KOSKOCA ALMANYA'DAN SADECE YÜZDE 1"

NATO'ya üye diğer ülkelerin ittifakın bütçesine daha fazla katkı yapması talebini tekrarlayan Trump, Almanya'yı GSYİH'sinin sadece yüzde 1'ini NATO bütçesine ayırdığı için de eleştirdi.

''Almanya Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi; Almanya'dan sadece yüzde 1, sadece yüzde 1'' vurgusu yapan Trump, Almanya Başkanı Angela Merkel'in adını anarak şunları söyledi:

''Dedim ki kendisine 'Biliyorsun Angela, garanti edemem ama sizi koruyoruz ve bu sizin için bizim için olduğundan daha büyük anlam taşıyor, zira sizi korumakla bizim ne kadar korunma elde ettiğimiz meçhul.''

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:56
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Almanya
  4. Angela Merkel
  5. NATO
  6. Rusya

YORUM YAZ

  • Kare Murat Kare Murat 40 dk önce
    .... kullan, trump efendi. Kesin korunursun.Milletleri koruma kisvesi altında sömüren kim?
  • Ahmet TanerfAhmet Tanerf1 sa önce
    Terbiyesiz herif, dandik kağıttan para basıp, dünyayı dolandırıyorsunuz, Onlarca trilyondolar dunyaya çakmışsınız, önce onun hesabını ver. Dolarların karşılığını altın olarak ödeyeceğinize teminat ver, ondan sonra konuşma hakkın olsun. Şu an adi bir kalpazansınız...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    enayi imiş enayi günaydın enayi
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