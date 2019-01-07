0553 313 94 23

Trump: Başkan seçilmeseydim savaşın içinde olurdunuz!

ABD Başkanı Donald Trump, medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Trump "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz." dedi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 07:30
Trump: Başkan seçilmeseydim savaşın içinde olurdunuz!

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gayet iyi gidiyoruz"

Trump, "çıkmaza girdiği" iddia edilen görüşmelerin, aksine "çok iyi" olduğunu dile getirerek "Baksanıza roketler yok, hiçbir şey yok. Gayet iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı. Buna rağmen, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımların "tam güç ve etkinlikte" devam edeceğini kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı ikinci zirve için de yer bakıldığını açıkladı.

Trump, geçen hafta Kim'den bir mektup aldığını ve yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıklamış, kendisinin çabaları ve Kim ile görüşmeleri olmasaydı Asya'da büyük bir savaşın patlak vermiş olabileceğini iddia etmişti. Trump, haziranda Singapur'da Kim ile bir araya gelmişti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 07:30
  1. abd
  2. Kuzey Kore
  3. Donald Trump
  4. Beyaz Saray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim"
    1. "Çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi..
    2. 76. Altın Küre ödülleri sahiplerini..
    3. Ankara'da dev FETÖ operasyonu... 100..
    4. İDO'dan sefer iptali
    5. Başkentte FETÖ'ye yönelik "ankesörlü..
    6. 21 ilde eğitime kar tatili
    7. Nevşehir'de eğitime kar engeli
    8. Erdoğan ve Putin 1 senede 25 kez...
    9. Suudiler genç kızı zorla alıkoydu
    10. FETÖ'nün 'nokta'lı sınav taktiği
    11. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    12. Trump'tan savaş itirafı: Başkan..
    13. ABD askerleri o kente yerleşiyor!
    14. GÜNCELLEME - Yaylaya giden 4 kişi..
    15. Tepki yağdı! Çirkin saldırı
    16. Almanya'dan çok acı itiraf: 'Yağlı..
    17. 'Uzman erbaş' alımı başlıyor! İşte..
    18. 'Beyaz esaret' geri geldi: İşte son..
    19. Kayıp Malezya uçağının yeni parçasının..
    20. Hazine, Merkez'den payını alacak, faiz..
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı
    İnternetten alışveriş yaparken sakın bunu yapmayın! Uzmanlardan kritik uyarı