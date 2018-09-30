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Trump'tan şaşırtan sözler! 'Birbirimize aşık olduk'

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur zirvesi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirine aşık olduğunu söyledi.

30 Eylül 2018 Pazar 13:29
Trump'tan şaşırtan sözler! 'Birbirimize aşık olduk'

Batı Virginia'daki destekçileriyle görüşen Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında, "Acımasızdım, ama o da öyleydi. Biz dönüp dolaşıp aynı noktaya döndük ve sonra birbirimize aşık olduk. O bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" dedi.

Sputnik'in haberine göre Kuzey Kore'nin, eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer seleflerinin telefonlarına bile yanıt vermediğini vurgulayan Trump, "Onlar (önceki ABD başkanları) telefon açtığında, onlar (Kuzey Kore) bunu yapmamalarını talep ediyordu"diye konuştu.

Trump ayrıca Obama'nın kendisine görevi devrettiğinde, tek büyük sorunun Kuzey Kore olduğunu söylediğini de kaydederek, "O, Kuzey Kore ile savaş eşiğindeydi. Ama neyse ki süresi bitti" ifadelerini kullandı. ABD lideri daha önce de Kuzey Koreli mevkidaşıyla aralarında iyi ilişkilerin oluştuğunu dile getirmişti. ABD lideri, Kim Jong-un ile aralarında 'iyi kimyanın' olduğunu söylemişti.

Trump ve Kim'in bir araya geldiği tarihin ilk ABD-Kuzey Kore zirvesi, 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmişti.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 13:29
  1. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
  2. Donald Trump

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