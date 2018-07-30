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Trump'tan şaşırtan İran çıkışı: Hiçbir şart olmadan...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, hiçbir şart olmadan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini açıkladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:26
Trump'tan şaşırtan İran çıkışı: Hiçbir şart olmadan...

Washington-Tahran geriliminde  yeni gelişme...

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlediği basın toplantısında İran konusuna değindi.

"RUHANİ İLE GÖRÜŞEBİLİRİM..."

 İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, basın mensuplarının sorusu üzerine, İran CumhurbaşkanıHasan Ruhani ile görüşebileceğini belirtti.

ABD lideri, bu görüşme için hiçbir şartın olmadığını da sözlerine ekledi.

 

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:26
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